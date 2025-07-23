В Югре с 1 августа вырастут пенсии

В Югре уже скоро, с 1 августа, вырастут пенсии. Детали привели в окружном отделении Социального фонда России.

Пенсии вырастут у 148 тыс. 288 получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Увеличат также пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт гражданина, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтённые ранее при назначении выплат.

Прибавка к пенсии для каждого работающего пенсионера рассчитывается индивидуально. Её размер зависит от заработной платы и количества отработанных в 2024 г. месяцев, то есть от количества страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.