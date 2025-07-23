Евгений Солнцев открыл иммерсивный музейный комплекс «Горизонты» в Оренбуржье

"В нашем Оренбуржье открылся первый в регионе иммерсивный музейный комплекс "Горизонты". Пока это один павильон, в котором собраны артефакты и трофеи, привезённые нашими оренбургскими волонтёрами из зоны специальной военной операции", - сообщил в своем телеграмм-канале глава региона Евгений Солнцев.

Накануне экскурсию по новой общественной локации для врио губернатора провёл руководитель комплекса Андрей Терехов.

На счету руководителя музея и его команды уже 46 осущественных гуманитарных конвоев в новые регионы страны. Как говорят сами волонтеры, каждый экспонат иммерсивного музея- это история конкретной судьбы и подвига наших бойцов, а вместе - это глава в история нашей страны.

Так, среди музейных экспонатов есть "Буханка", которую помогли приобрести для бойцов жители Оренбуржья. На полях боев автомобиль значительно пострадал, к исполнению задач на СВО уже не годен, но теперь артефакт будет выполнять "задачи" просвещения в музее.

"Комплекс - это кладезь новой истории, которая через погружение станет важной частью развития патриотического воспитания нашей молодёжи", - подчеркнул Евгений Солнцев, делясь впечатлениями после экскурсии по иммерсивному музею.