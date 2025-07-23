СМИ: "Почта России" могла извлекать прибыль из размещений пенсионных денег

В Госдуме возмутились ситуацией в "Почте России", выявленной аудиторами Счетной палаты России при проверке эффективности работы госкомпании в 2020-2025 гг.

Выяснилось, что почта могла размещать целевые средства, выделенные из бюджета на пенсии и пособия, на банковских счетах с целью получения дохода. Кроме того, "Почта России" тратила значительные средства (более 1,5 млрд руб.) на спонсорство и благотворительную помощь, хотя при этом у самой компании дела идут, мягко говоря, не очень хорошо, сообщают "Ведомости".

В 2022-2023 годах убытки "Почты России" составили 31 млрд и 8,8 млрд руб. соответственно. Счетная палата отмечает, что основная цель компании согласно уставу акционерного общества — извлечение прибыли — входит в противоречие с социальными и общегосударственными целями, которые ставились при акционировании "Почты". В результате компании приходится активно занимать — банки кредитуют "Почту" с учетом того, что государство — ее единственный акционер.

У компании отсутствует действующая бизнес-стратегия. Нет целей ни по прибыли, ни по долям рынка. Нет и рабочего механизма формирования бизнес-планов. Счетная палата также указывает нестабильную систему управления. За последние пять лет организационная структура компании пересматривалась 25 раз, за это время сменилось три гендиректора, численность замов гендиректора доходила до 19, а в 2020-2024 годах должность занимали в сумме 53 человека.