Свердловская школьница сломала челюсть, пытаясь повторить тренд с распятием на знаке

В Свердловской области школьница сломала челюсть, пытаясь повторить тренд с распятием на дорожном знаке. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Короткое видео она опубликовала в своем Telegram-канале. На нем девочка взобралась на знак и попыталась изобразить распятие. В результате дорожный объект рухнул вместе с ребенком. У пострадавшей сломана челюсть.

"Сейчас она в больнице. В отношении нее хотят возбудить дело о порче имущества (дорожного знака)", - рассказала Екатерина Мизулина.

Ранее сообщалось, что российские школьники массово подхватили американский тренд: под песню рэпера Канье Уэста они снимают видео, как делают распятие на дорожных знаках, и выкладывают это в Сеть.