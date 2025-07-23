В Киеве прошел митинг против Зеленского

В Киеве прошла акция протеста против решения Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Такой закон накануне приняла Рада, а он его оперативно подписал.

Протестующих было около тысячи человек, они выкрикивали матерные лозунги против Зеленского и его клики. На акцию прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который ранее заявил о "вони авторитаризма" от действий Зеленского. Вскоре к протестующим присоединился его брат Владимир Кличко.

Также митинги прошли во Львове и Днепропетровске.

Как сообщалось, Зеленский пытается уничтожить неподконтрольные себе антикоррупционые органы. В НАБУ прошли обыски, а одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова арестовали без возможности внесения залога.

Интересно, что новый украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что проблема коррупции на Украине преувеличена и что большинство украинцев сталкиваются с нею реже, чем они считают.

Сторонники Зеленского заявляют о том, что НАБУ и САП стали инструментом чужого влияния. Депутат Рады Марьяна Безуглая, которая резко критикует военное командование, осудила протесты. Она не верит в искренность людей, которые не протестуют против ТЦК, но озабочены уменьшением полномочий НАБУ. "Не помню, чтобы НАБУ занималось коррупцией там или "антикоррупционная экосистема" посадила хоть одного обнаглевшего генерала", – написала она (на Украине некоторые эксперты считают, что ее критика четко выверена и согласовывается с офисом Зеленского).

Правоту Безуглой признает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, но под несколько иным углом зрения.

"Головорезы Зеленского забивали мирных жителей до смерти за то, что они не хотели умирать за него, но в итоге их возмущение вызвал демонтаж органов западного колониального правления... Украина - действительно дикое место!" - написал он в соцсети Х.

Британская Financial Times пишет, что это очередной шаг против реформ и борьбы с коррупцией, что вызывает опасения нарастающего авторитаризма в военной администрации Зеленского. В таком же духе высказываются и другие западные СМИ. А вот на уровне западных правительств никакого осуждения его действий практически нет. Как написал украинский блогер Анатолий Шарий, "Запад тупо наблюдает за тем, как кокаиновый диктатор уничтожает два антикоррупционных органа, подобравшихся опасно близко к его окружению".

Российский политолог Сергей Марков считает, что Зеленский ставит под свой контроль мощную силовую структуру, которая должна была быть под полным контролем Запада и таким образом контролировать президента. Фактически он совершает переворот, минимизируя влияние Запада внутри политической системы Украины. Из западной марионетки он превращается в диктатора Украины.