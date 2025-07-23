В Киеве прошел митинг против Зеленского

23 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика В бывшем СССР
Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

В Киеве прошел митинг против Зеленского

В Киеве прошла акция протеста против решения Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Такой закон накануне приняла Рада, а он его оперативно подписал.

Протестующих было около тысячи человек, они выкрикивали матерные лозунги против Зеленского и его клики. На акцию прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который ранее заявил о "вони авторитаризма" от действий Зеленского. Вскоре к протестующим присоединился его брат Владимир Кличко.

Также митинги прошли во Львове и Днепропетровске.

Как сообщалось, Зеленский пытается уничтожить неподконтрольные себе антикоррупционые органы. В НАБУ прошли обыски, а одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова арестовали без возможности внесения залога.

Интересно, что новый украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что проблема коррупции на Украине преувеличена и что большинство украинцев сталкиваются с нею реже, чем они считают.

Сторонники Зеленского заявляют о том, что НАБУ и САП стали инструментом чужого влияния. Депутат Рады Марьяна Безуглая, которая резко критикует военное командование, осудила протесты. Она не верит в искренность людей, которые не протестуют против ТЦК, но озабочены уменьшением полномочий НАБУ. "Не помню, чтобы НАБУ занималось коррупцией там или "антикоррупционная экосистема" посадила хоть одного обнаглевшего генерала", – написала она (на Украине некоторые эксперты считают, что ее критика четко выверена и согласовывается с офисом Зеленского).

Правоту Безуглой признает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, но под несколько иным углом зрения.

"Головорезы Зеленского забивали мирных жителей до смерти за то, что они не хотели умирать за него, но в итоге их возмущение вызвал демонтаж органов западного колониального правления... Украина - действительно дикое место!" - написал он в соцсети Х.

Британская Financial Times пишет, что это очередной шаг против реформ и борьбы с коррупцией, что вызывает опасения нарастающего авторитаризма в военной администрации Зеленского. В таком же духе высказываются и другие западные СМИ. А вот на уровне западных правительств никакого осуждения его действий практически нет. Как написал украинский блогер Анатолий Шарий, "Запад тупо наблюдает за тем, как кокаиновый диктатор уничтожает два антикоррупционных органа, подобравшихся опасно близко к его окружению".

Российский политолог Сергей Марков считает, что Зеленский ставит под свой контроль мощную силовую структуру, которая должна была быть под полным контролем Запада и таким образом контролировать президента. Фактически он совершает переворот, минимизируя влияние Запада внутри политической системы Украины. Из западной марионетки он превращается в диктатора Украины.

Теги: митинги, протесты, зеленский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети