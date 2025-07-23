Тюменский подросток погиб от удара током на Среднем Урале

На Среднем Урале устанавливают обстоятельства гибели подростка. Его убило током.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел в одном из поселков Тугулымского района. Предварительно установлено, что 15-летний подросток проживал в Тюмени и прибыл на Средний Урал вместе с родственниками на дачу. Юноша, отпросившись погулять, взобрался на трансформаторную будку у одного из магазинов. Во время нахождения подростка на будке его ударило электрическим током, он скончался на месте.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, о трагедии родственникам погибшего сообщила продавец магазина, который расположен у данного инфраструктурного сооружения.

"Кроме того, полицейскими установлена одна из непосредственных очевидиц данного инцидента – местная жительница 2009 года рождения, являвшаяся подругой указанного подростка. Наработанные материалы полицейскими переданы по подследственности нашим коллегам из регионального СКР", - отметил полковник Горелых.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Для определения точной причины смерти парня назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы и родственники подростка. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.