Три человека ранены в Новочеркасске после атаки беспилотников

Беспилотники минувшей ночью атаковали несколько городов в Ростовской области: Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы.

"В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе ул. Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие. С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, 12. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", - сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в разных районах Новочеркасска из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания. Осколками повреждены четыре автомобиля.

"Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. Туда, а также к месту, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть беспилотника - по улице Октябрьская, 110, направлены специалисты-взрывотехники", - рассказал врио губернатора.