Тюменская область - в "зелёной зоне" программы капремонта жилых домов

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что по итогам полугодия регион входит в "зелёную зону" по темпам реализации региональной программы.

Такую оценку дал Минстрой России. С начала года подрядчики восстановили 171 конструктивный элемент – кровли, лифты, фасады, инженерные сети, подвалы. Подготовлено 156 проектов для новых ремонтов.

"Понимаю, насколько важен капремонт для жителей. Это не абстрактные цифры, а конкретные отремонтированные дома, в которых люди живут, растят детей, заботятся о близких", - написал Моор в своём telegram-канале.

Каждый объект проходит приёмку с участием обслуживающих организаций и самих жителей. Именно они заинтересованы в отличном результате и качестве работ. В краткосрочном плане этого года – 852 элемента и 357 проектных решений. Работа идёт нарастающими темпами.

В регионе активно ремонтируют не только жилые дома. Ранее стало известно, что капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме завершен на 90%. Ход работ в учреждении проинспектировал глава города Ишима Фёдор Шишкин. Он отметил, что практически завершен ремонт внутри помещения, ведется благоустройство прилегающей территории. Планируется, что к 1 сентября работы будут завершены, и в обновленном учреждении состоится торжественная линейка.