Прокуратура нашла нарушения в полном запрете электросамокатов в Благовещенске

Прокуратура проверила правомочность полного запрета поездок на электросамокатах в Благовещенске, введенного городскими властями несколько дней назад. Надзорное ведомство выявило ряд нарушений и внесла представление мэру города с требованием рассмотреть претензии. Пока что представление все еще находится на рассмотрении, пишет издание Amur.life.

Ранее городские власти сообщили, что поправки в местные законы позволяют запретить любое перемещение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по территории Благовещенска. За неповиновение предусмотрен штраф до 100 тыс. руб.

Эксперты отмечали, местные власти не могут полностью запретить передвижение на СИМ, потому что это официально закрепленные в Правилах дорожного движения средства передвижения, у них есть правовой статус в федеральном законе, которому региональный противоречить не может.