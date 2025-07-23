Утверждены нормы учебной нагрузки для младших школьников

Минпромвещения России утвердило нормы учебной нагрузки для младшей школы (1-4 классы). Так, с 1 сентября 2025 года первоклассники будут учиться 20-21 час в неделю, ученики 2-4 классов – 23-26 часов в неделю в зависимости от выбранного школой учебного плана, передает РИА Новости.

Общее количество учебных часов за четыре года начальной школы не должно быть меньше 2966 и больше 3305 часов.

Также в зависимости от учебного плана учебная неделя может быть пятидневной или шестидневной.

Кроме того, с нового учебного года в школах вводятся нормативы на выполнение контрольных и практических работ. Так, контрольные работы должны занимать не более одного или двух уроков по 45 минут, практические работы – не более одного урока.