Белгородские пляжи будут охранять с помощью детекторов дронов

В Белгороде общественные пляжи будут охранять от беспилотников с помощью средств идентификации дронов.

"За весь период времени мы передали всем гражданским службам, всем подразделениям более полутора тысяч детекторов дронов. За последнюю неделю, например, детекторы были переданы в службы, которые работают на городских официальных пляжах - там, где возможно купание населения, но есть наличие опасности атак беспилотных летательных аппаратов. Понимаем, что вовремя известить – значит, спасти жизни людей", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.