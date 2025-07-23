Операторов связи обязали прекращать возврат арестованных авансовых средств

Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона, обязывающий операторов связи прекращать операции по возврату авансовых средств при наложении на них ареста.

Документ был разработан для повышения оперативности и эффективности противодействия преступлениям, которые связаны с хищением и выводом денег. Он обязывает операторов связи прекратить возврат абоненту внесенных в качестве аванса средств, если у правоохранительных органов возникнут подозрения о получении их в результате преступных действий.

Инициатива направлена на борьбу с использованием абонентского счета в качестве средства для вывода денег. Сейчас абонентский счет может использоваться для оплаты наркотиков и других незаконных товаров и услуг в даркнете.

С 1 сентября мобильный оператор будет обязан замораживать деньги на счету абонента и не возвращать их ему, если суд наложит на них арест или приостановит операции с этими деньгами. То есть блокируются не услуги связи, а деньги на лицевом счете абонента, сообщает Forbes.