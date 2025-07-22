23 Июля 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи подтвердили задержание мэра в Пермском крае

В Пермском крае следователями СК России задержан глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи официально подтвердили информацию о возбужденном деле п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности). 

Следствием установлено, что с апреля 2018 по декабрь 2022 года главой администрации Кочевского муниципального округа Пермского края с целью освоения денежных средств, выделенных из бюджета Пермского края, на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа приобретены в селе Кочево Пермского края 46 жилых помещений на общую сумму не менее 50 млн руб.

На сегодняшний день 19 жилых помещений переданы детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей по договорам найма жилого помещения. 

Однако дома, в которых приобретены квартиры, не отвечают требованиям, предъявляемым федеральным законодательством к жилым помещениям, а также требованиям безопасности жизни и здоровья, поскольку имеют дефекты конструкций зданий и иные нарушения, указывающие на непригодность помещений для проживания. 

Также муниципальными служащими допущены грубые нарушения конкурсных процедур при приобретении данных жилых помещении. 

Таким образом, главой и иными должностными лицами из числа работников администрации муниципального округа Пермского края нарушено право граждан из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Глава муниципального образования задержан следователями, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В Суд готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Следователями и следователями - криминалистами регионального следственного управления проведены осмотры мест происшествий и обыски, в ходе которых изъята интересующаяся следствие документация, осматриваются жилые помещения. Допрашиваются свидетели и иные лица, обладающие значимой информацией для следствия. Назначаются судебные экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: уголовное дело, следователи, задержание, мэр, обыск


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