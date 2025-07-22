Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя* (внесен в реестр иноагентов) на два месяца.

Об этом Накануне.RU сообщила пресс-служба столичных судов. Арест вступит в силу, если Дудя задержат в России или экстрадируют в страну.

Уголовное дело против журналиста возбуждено по части 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах). По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным Мосгорсуда, Дудь объявлен в международный розыск. Он покинул Россию весной 2022 года.

Ранее журналист уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил, установленных для иностранных агентов.

* Юрий Дудь - признан иноагентом в РФ