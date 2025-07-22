Главреда "Базы" подозревают в даче взятки

В Москве задержаны главный редактор канала "Baza" Глеб Трифонов и его коллега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Сообщается, что они были задержаны в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Ведется работа со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией. Глеб Трифонов и его коллега подозреваются в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Они доставлены к следователю для допроса. Во время обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

Также были задержаны трое полицейских в Красноярском, Краснодарском крае, а также Белгородской области. Их доставят в Москву для проведения следственных действий.