Георгий Филимонов: Пешеходный мост в Никольском округе смонтирован заново

В Никольском округе открыли пешеходное движение по рухнувшему ранее мосту через реку Юг. О поручении, выполненном в муниципалитете при участии министерства транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области, сообщил Губернатор Георгий Филимонов.

«Пешеходный мост в Никольском округе смонтирован заново. С сегодняшнего дня жители могут вновь им пользоваться. Напомню, речь идет о подвесном мосте через реку Юг протяженностью 64 метра, который соединяет территорию поселка Дуниловский с деревней Дунилово. Он был построен в 1979 году, несколько раз ремонтировался. Конструкция обрушилась 12 июля. Поручил восстановить объект в сжатые сроки, ситуацию держал на личном контроле», – сказал Георгий Филимонов.

На обрушившемся мосту выполнили ряд работ: демонтировали старые конструкции, заменили опоры, установили деревянные балки на подвесах из бруса и перила, натянули новые тросы, в том числе дополнительный страховочный, смонтировали настил на подвесной конструкции и подходах. К тому же, конструкцию укрепили, и теперь она будет меньше раскачиваться при эксплуатации.

«Сегодня объект прошел приемку, ограждения убраны. В соответствии с правилами эксплуатации, передвигаться по переправе одновременно можно группами до 10 человек. В населенных пунктах, которые соединяет подвесная конструкция, постоянно проживают порядка 520 человек. Летом количество жителей увеличивается многократно. Ежедневный трафик высокий, по мосту жители ходят в поселковые магазины, медпункт, пекарню, церковь. Он сокращает путь в поселок примерно на три километра, между населенными пунктами также есть дорога», – добавил Георгий Филимонов.

Губернатор Вологодской области также поручал провести проверку всех аналогичных пешеходных объектов на территории всего региона. Георгий Филимонов отметил, что подобные конструкции в муниципальных образованиях проверены, замечания устраняются.