22 Июля 2025
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Здравоохранение Костромская область
Фото: Накануне.RU

В течение года количество мини-аптек в сельских ФАПах Костромской области увеличилось вдвое

Создание мини-аптек на базе сельских ФАПов началось в Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова с 2023 года. Оператором реализации проекта является областная аптечная база.

Стоит напомнить, что Костромская область - один из немногих регионов страны, где губернатор приложил усилия к сохранению собственного государственного аптечного предприятия.

Обслуживание мини-аптек, расположенных в ФАПах, возложено на фельдшеров, которым областная аптечная база установила соответствующие доплаты. Медицинские специалисты прошли необходимое обучение, теперь они могут по просьбам пациентов самостоятельно формировать заявки на необходимый ассортимент.

Аптека(2022)|Фото: Накануне.RU

В рамках губернаторской программы выстроена логистика доставки лекарств. Областная аптечная база поставляет медикаменты в районную больницу, откуда они перенаправляются в нужный фельдшерско-акушерский пункт. В проекте задействованы все муниципалитеты региона. Отгрузки препаратов осуществляются в сельские мини-аптеки ежедневно с учетом потребности населения.

Подчеркнем, что особенно проект актуален для отдаленных населенных пунктов, где доступность аптек ограничено.

За год в Костромской области вдвое увеличено количество точек распространения лекарств.В ходе ежедневного оперативного совещания губернатору Сергею Ситников доложили, что объёмы выручки от продажи медикаментов в фельдшерских пунктах за год выросли с 1,5 млн до 7,7 млн рублей.

Теги: сергей ситников, аптеки, фап, областная аптечная база


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