В Перми полицейские задержали курьера, забравшего у пенсионерки 100 тысяч рублей

В Перми полицейские задержали курьеров, забравших у пенсионерки 100 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Кировского района и Управления МВД России по Перми задержаны подозреваемые в совершении мошенничества в отношении 71-летней местной жительницы. Ими оказались ранее не судимые и нигде не работающие жители краевого центра в возрасте 28 и 23 лет.

Полицейскими установлено, что злоумышленники убедили потерпевшую передать сбережения в казначейство для составления декларации. Следуя инструкциям, получаемым от неизвестных лиц, во дворе многоквартирного дома по ул. Генерала Панфилова пенсионерка передала курьерам 100 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.