Умер депутат Госдумы Тарасенко

Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал. Сегодня ушёл из жизни. Вы знаете, о ком я говорю, Тарасенко Михаил Васильевич. Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы перед рассмотрением вопроса №12.

Тарасенко родился 21 ноября 1947 г. В 1968 г. закончил Таганрогский металлургический техникум, в 1974 г. – Всесоюзный заочный политехнический институт, в 1989 г. – Академию общественных наук при ЦК КПСС. Входил в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (член комитета). Член "Единой России".