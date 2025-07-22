22 Июля 2025
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме завершен на 90%

Капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме завершен на 90%, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ход работ в учреждении проинспектировал глава города Ишима Федор Шишкин. Он отметил, что практически завершен ремонт внутри помещения, ведется благоустройство прилегающей территории. Планируется, что к 1 сентября работы будут завершены, и в обновленном учреждении состоится торжественная линейка.

"Ведется сборка малых архитектурных форм. В ближайшее время на детской площадке будет уложено резиновое покрытие, а также проведено озеленение территории. Продолжаются отделочные работы в хозблоке, но уже сейчас есть уверенность, что 1 сентября 2025 года наши дети зайдут в капитально отремонтированное помещение, и торжественная линейка пройдёт в обновлённом образовательном учреждении", - сообщил Федор Шишкин.

Все работы проводятся в рамках программы модернизации школьных систем образования национального проекта "Молодежь и дети" с участием федерального и регионального бюджетов. Средства на капитальный ремонт школы-интерната выделены из регионального бюджета благодаря распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора. Также работы проводятся с привлечением федеральных средств в рамках реализации партийного проекта "Единой России" "Новая школа".

Теги: школа-интернат, капитальный ремонт, Ишим, линейка


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