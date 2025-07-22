В России не планируется блокировать иностранные мессенджеры - Орешкин

В России не планируется блокировать иностранные мессенджеры, но они должны соответствовать российским требованиям, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Есть определенные требования с точки зрения регистрации, с точки зрения предотвращения мошеннических действий, преступлений с использованием тех или иных телекоммуникационных сервисов и ресурсов. Те сервисы, будь то нероссийские или российские, если они соответствующие всем этим требованиям, с ними происходить ничего не будет. Понятно, нет у властей никогда такого желания все запретить, потому что это приведет к негативным последствиям", - цитирует Орешкина ТАСС.

Ранее несколько депутатов-"единороссов" заявляли, что блокировка WhatsApp в России вопрос уже "фактически решенный".