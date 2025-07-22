22 Июля 2025
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Фото: Олег Ковалюк

В Екатеринбурге прошла интерактивная выставка аварийно-спасательного оборудования

На площадке фестиваля "Лето с РМК" в Екатеринбурге прошел день "РМК Поиск". Специалисты аварийно-спасательного подразделения развернули интерактивные мастер-классы для всех желающих.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, одной из самых популярных локаций стала зона, где каждый желающий под контролем специалиста мог потушить огонь, зажженный на модельном очаге. Взрослые и дети примеряли пожарную боевку, а затем в ней отправлялись на борьбу с огнем.

Площадка "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Почувствовать себя пожарным можно было и в дымном лабиринте. Он имитировал реальные условия, в которых работают спасатели – пелена дыма, затрудненное дыхание в противогазе и сложности с ориентированием в темном пространстве со вспышками света. Участникам интерактива надевали защитные средства и предлагали выбраться из задымленного помещения.

Площадка "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

"Сегодня наши мастер-классы направлены на формирование у людей полезных знаний и навыков: как не потеряться в лесу и что делать, если все же это случилось, как правильно оказать первую помощь пострадавшему, что делать в случае пожара. Самая сложная площадка так называемый дымный лабиринт. Мы надеваем на человека средства защиты и отправляем в темное задымленное помещение. Не каждому под силу пройти сквозь дым и темноту, это требует уверенности в себе, умения справляться с паникой, ориентироваться в пространстве. Основная наша цель показать людям, с чем человек может столкнуться в экстренной ситуации и подготовить к тому, как действовать в случае ЧП", - рассказал руководитель "РМК Поиск" Денис Рыжов.

Площадка "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Искать очаги лесных пожаров или пропавших людей можно с помощью БПЛА. Гости площадки смогли научиться управлять дронами на симуляторе. Кроме того, всем гостям показали, как оказать первую помощь пострадавшим. Большой интерес и внимание зрителей вызвал и мастер-класс как не потеряться в лесу. Практические знания об этом особенно актуальны летом – в период походов, сбора ягод и грибов.

Площадка "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

На выставке спасательной техники были представлены вездеходы-квадроциклы, которые специалисты "РМК Поиск" используют для поисков пропавших – передвигаясь на них в лесу, по бездорожью и в болотистой местности.

Площадка "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Более 250 человек поучаствовали в мастер-классах. Все, кто смог пройти испытания каждой площадки получили подарки, а главное – полезные знания и навыки.

Площадка "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Теги: выставка, РМК, оборудование, Екатеринбург


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