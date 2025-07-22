В Екатеринбурге прошла интерактивная выставка аварийно-спасательного оборудования

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, одной из самых популярных локаций стала зона, где каждый желающий под контролем специалиста мог потушить огонь, зажженный на модельном очаге. Взрослые и дети примеряли пожарную боевку, а затем в ней отправлялись на борьбу с огнем.

Почувствовать себя пожарным можно было и в дымном лабиринте. Он имитировал реальные условия, в которых работают спасатели – пелена дыма, затрудненное дыхание в противогазе и сложности с ориентированием в темном пространстве со вспышками света. Участникам интерактива надевали защитные средства и предлагали выбраться из задымленного помещения.

"Сегодня наши мастер-классы направлены на формирование у людей полезных знаний и навыков: как не потеряться в лесу и что делать, если все же это случилось, как правильно оказать первую помощь пострадавшему, что делать в случае пожара. Самая сложная площадка так называемый дымный лабиринт. Мы надеваем на человека средства защиты и отправляем в темное задымленное помещение. Не каждому под силу пройти сквозь дым и темноту, это требует уверенности в себе, умения справляться с паникой, ориентироваться в пространстве. Основная наша цель показать людям, с чем человек может столкнуться в экстренной ситуации и подготовить к тому, как действовать в случае ЧП", - рассказал руководитель "РМК Поиск" Денис Рыжов.

Искать очаги лесных пожаров или пропавших людей можно с помощью БПЛА. Гости площадки смогли научиться управлять дронами на симуляторе. Кроме того, всем гостям показали, как оказать первую помощь пострадавшим. Большой интерес и внимание зрителей вызвал и мастер-класс как не потеряться в лесу. Практические знания об этом особенно актуальны летом – в период походов, сбора ягод и грибов.

На выставке спасательной техники были представлены вездеходы-квадроциклы, которые специалисты "РМК Поиск" используют для поисков пропавших – передвигаясь на них в лесу, по бездорожью и в болотистой местности.

Более 250 человек поучаствовали в мастер-классах. Все, кто смог пройти испытания каждой площадки получили подарки, а главное – полезные знания и навыки.