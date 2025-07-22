Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Тюмени в Надым, вернулся в аэропорт Рощино из-за столкновения с птицей

Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Тюмени в Надым вернулся в аэропорт Рощино из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает Telegram-канале "Авиаторщина".

Вскоре после взлета при наборе 9,4 тыс. м, в кабине пилотов высветилась индикация неисправности топливной системы левого полукрыла. Экипаж прекратил дальнейший набор высоты, однако затем появился дисбаланс топлива между левой и правой группами баков, который достиг 800 кг. Самолет вернулся в Тюмень.

Посадка прошла благополучно. У судна выявили повреждение одной лопатки вентилятора во втором двигателе. Самолет отстранен от эксплуатации.