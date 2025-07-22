Оппозиционные депутаты Госдумы попытались снять с повестки законопроект о штрафах за использование VPN

Оппозиционные фракции Госдумы сегодня предприняли попытку снять с рассмотрения законопроект о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и использование VPN, сообщила зампред фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

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За снятие вопроса с повестки заседания проголосовал 101 депутат, однако 268 депутатов проголосовали за рассмотрение документа. Авксентьева добавила, что депутаты, выступившие против, будут приводить свои аргументы в выступлениях по мотивам, предусмотренных процедурой третьего чтения. Но изменить в самом законопроекте уже ничего нельзя.

Законопроект, внесенный сенаторами и правительством России, предусматривает для россиян штрафы в 3-5 тыс. руб. за поиск и доступ к экстремистским материалам (этих материалов более 5 тыс., список есть различных ведомств вроде Роскомнадзора, но обычные граждане не занимаются его изучением. При этом в списке есть, например, популярные песни). Также законопроект предусматривает штрафы до полумиллиона рублей за рекламу VPN.