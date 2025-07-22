22 Июля 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: юрц мчс

Суд Перми частично удовлетворил иски родителей погибшего при крушении танкера "Волгонефть 212" матроса

Мотовилихинский районный суд Перми частично удовлетворил гражданские иски родителей погибшего при крушении танкера "Волгонефть 212" матроса-моториста Данила Саблина, сообщает Properm.ru.

Отец погибшего матроса обратился в марте текущего года с иском в суд к компании "Кама шиппинг" о компенсации морального вреда на 10 млн руб. В мае свой иск на ту же сумму в этом же производстве заявила мать Наталья Саблина. Иск родителей утонувшего матроса поддержал прокурор Мотовилихи, позицию в процессе поддерживал старший помощник прокурора Владислав Верлан.

Изначально рассматривалась возможность заключения мирового соглашения. Представитель компании, эксплуатировавшей судно, заявлял в процессе, что владельцы "Кама шиппинг" не против удовлетворения требований, но говорили о высоком размере требований. Кроме этого, юрист эксплуатанта судна заявлял, что соответчиком по делу должен быть привлечен капитан "Волгонефти 212" Леонид Волегов, которого следствие по уголовному делу считает виновным в крушении танкера, но суд допросил его в качестве третьего лица.

В итоге суд назначил отцу Данила Саблина выплату в 2 млн руб., матери — 2,5 млн руб. Из материалов расследования причин крушения судна "Волгонефть 212" известно, что молодой моряк, оказавшийся в морской воде и в разливающемся из емкостей танкера мазуте, пытался спастись до последнего. Его пытались поднять на спасательный катер "Меркурий", прибывший к месту крушения. Но из-за нефтепродуктов его одежда и руки были скользкими и молодого человека не удавалось удержать. В итоге спасти Данила Саблина не удалось — он захлебнулся и погиб от асфиксии.

Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" затонули в Керченском проливе 15 февраля 2025 года. Из-за разлива нефтепродуктов закрыты пляжи курортов Краснодарского края. Общий размер исков к пермскому пароходчику "Кама шиппинг" превышает 50 млрд рублей, с иском о возмещении вредя вышли Росприроднадзор, администрации Анапы и Темрюка. Расследуется уголовное дело.

Теги: Волгонефть 212, танкер, крушение, родители, иск, компенсация


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