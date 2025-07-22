Суд Перми частично удовлетворил иски родителей погибшего при крушении танкера "Волгонефть 212" матроса

Мотовилихинский районный суд Перми частично удовлетворил гражданские иски родителей погибшего при крушении танкера "Волгонефть 212" матроса-моториста Данила Саблина, сообщает Properm.ru.

Отец погибшего матроса обратился в марте текущего года с иском в суд к компании "Кама шиппинг" о компенсации морального вреда на 10 млн руб. В мае свой иск на ту же сумму в этом же производстве заявила мать Наталья Саблина. Иск родителей утонувшего матроса поддержал прокурор Мотовилихи, позицию в процессе поддерживал старший помощник прокурора Владислав Верлан.

Изначально рассматривалась возможность заключения мирового соглашения. Представитель компании, эксплуатировавшей судно, заявлял в процессе, что владельцы "Кама шиппинг" не против удовлетворения требований, но говорили о высоком размере требований. Кроме этого, юрист эксплуатанта судна заявлял, что соответчиком по делу должен быть привлечен капитан "Волгонефти 212" Леонид Волегов, которого следствие по уголовному делу считает виновным в крушении танкера, но суд допросил его в качестве третьего лица.

В итоге суд назначил отцу Данила Саблина выплату в 2 млн руб., матери — 2,5 млн руб. Из материалов расследования причин крушения судна "Волгонефть 212" известно, что молодой моряк, оказавшийся в морской воде и в разливающемся из емкостей танкера мазуте, пытался спастись до последнего. Его пытались поднять на спасательный катер "Меркурий", прибывший к месту крушения. Но из-за нефтепродуктов его одежда и руки были скользкими и молодого человека не удавалось удержать. В итоге спасти Данила Саблина не удалось — он захлебнулся и погиб от асфиксии.

Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" затонули в Керченском проливе 15 февраля 2025 года. Из-за разлива нефтепродуктов закрыты пляжи курортов Краснодарского края. Общий размер исков к пермскому пароходчику "Кама шиппинг" превышает 50 млрд рублей, с иском о возмещении вредя вышли Росприроднадзор, администрации Анапы и Темрюка. Расследуется уголовное дело.