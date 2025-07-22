СМИ сообщают о задержании главы Кочевского округа

Утром 22 июля сотрудники Следственного управления СК РФ по Пермскому краю при поддержке бойцов ОМОНа проводят обыски в здании администрации Кочевского округа. Об этом сообщает Telegram-канал "Погоны и Галстуки".

Сообщается, что здание администрации оцеплено, а главу округа Александра Юркина задержали. Якобы обыски могут быть связаны с нарушениями в программе переселения граждан из аварийного жилья, а также с предоставлением жилья детям-сиротам.

В администрации Кочевского округа отказались комментировать Накануне.RU ситуацию. В СКР Прикамья сообщили, что предоставят комментарий позднее.