22 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Подоляка: Строительное лобби никак не нажрется и губит демографию

В России только говорят о проблеме демографии, но не решают ее. Об этом в эфире канала "Крым 24" рассказал обозреватель Юрий Подоляка.
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Он отметил, что участвовал во многих круглых столах по теме демографии, но в основном все это пустые разговоры. Он все время напоминает чиновникам, что главный вопрос - это жилье. И ему почти всегда отвечают, что решить вопрос жилья невозможно, поэтому надо решать другие вопросы. Но это неправильно, без вопроса жилья демографию не поднять.

"Сейчас наше строительное лобби всеми силами пытается продавить льготную ипотеку в человейниках. Уже был период льготной ипотеки в 2020-2024 гг., и он решил не жилищных и демографических проблем. Запуск этой программы сделал жилье недоступном и ударил по демографии страны. Если мы сейчас поддадимся на уговоры жадного строительного лобби, которое зарабатывает по 300% на жилье и у которого ни стыда ни совести нет, они грабят людей, грабят бюджет и страну, - мы проиграем страну. Ведь все льготы компенсируются из бюджета России. Решение есть - это индивидуальное строительство благодаря использованию средств маткапитала. Это несложно, но это не хотят делать, потому что тогда бабло из бюджета они не получат. И людей в тридцатилетнюю кабалу загнать не получится. И что будут делать эти люди, которые привыкли жрать как не в себя? Вот главная проблема", - рассказал Подоляка, который признал, что его речь очень эмоциональая, но по-другому он не может.

Напомним, невзирая на все меры поддержки, рождаемость в России уже несколько лет находится на очень низком уровне 1,4 ребенка на женщину, а "естественная" убыль населения превышает 500 тыс. человек в год.

Теги: юрий подоляка, жилье, демография


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