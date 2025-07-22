В Греции задержан беглый из всех стран молдавский олигарх Плахотнюк

Интерпол по представлению властей Молдовы задержал в Греции экс-руководителя Демократической партии Молдовы, беглого олигарха Владимира Плахотнюка, сообщают молдавские СМИ.

Ранее администрации президента Молдовы объявила, что Плахотнюк может быть лишен молдавского гражданства (у него еще есть румынское).

Плахотнюк разыскивается в Молдове, внесен в санкционный список Совета ЕС, в России суд заочно арестовал Плахотнюка еще в 2017-м году по делу о покушении на убийство. И тогда он был еще не опальным беглым олигархом, а лидером правящей в Молдове партии. В августе 2017 года власти Молдовы объявили на тот момент вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Затем СМИ распространили заявление российского вице-премьера о том, что за срывом его визита в Кишинев стоит Владимир Плахотнюк.

За три года до того партия Плахотнюка победить на парламентских выборах не смогла, хотя были задействованы внушительные ресурсы, на агитконцерты в Кишинёв привозили московский десант: бывшего и действующего мужей Аллы Пугачевой, Баскова, Малахова и т.д. Вот что, например, говорил Филипп Киркоров по поводу Демократической партии Плахотнюка: "Демократы — это люди, которым можно верить! Они могут сделать много хорошего для ваших семей. И мы вместе с партией, которая поддерживает семейные ценности!". В знак благодарности представитель партии вручил Киркорову молдавский пояс, который артист тут же повязал на себя.