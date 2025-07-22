В Пермском крае федеральный перевозчик недоплачивал 77 водителям автобусов

С начала 2025 года 77 сотрудников компании "РТ-Лайн", одного из крупных федеральных перевозчиков, обратились в Государственную инспекцию труда Пермского края с жалобами на неполную выплату заработной платы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инспекции труда.

Проверка инспекции выявила систематические нарушения трудового законодательства. В течение года работодатель не полностью оплачивал водителям автобусов сверхурочную работу, не учитывая фактически отработанное время. Также было установлено, что повышенная оплата за работу в выходные и праздничные дни начислялась без учета положенных компенсационных и стимулирующих выплат.

По результатам проверки работодателю выдано предписание о полном погашении задолженности по оплате сверхурочных работ и выплатам за работу в выходные и праздничные дни. Помимо этого, в отношении "РТ-Лайн" возбуждено административное производство за нарушения трудового законодательства.

В настоящее время компания обязана выполнить требования инспекции и выплатить все причитающиеся работникам средства.