Еще одну партию помощи на сумму более 33,1 млн рублей отправляет Вологодчина на передовую

Об очередном гуманитарном грузе для участников Специальной военной операции рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Совместно с региональной Противопожарной службой сформировали новую партию гуманитарного груза для бойцов: оборудование, технику и снаряжение на сумму свыше 33,1 миллиона рублей. В его составе – четыре транспортных средства, средства радиосвязи, беспилотные летательные аппараты и прочее вспомогательное оборудование, которое поможет нашим лучшим людям приблизить долгожданную Победу. Работаем по заявкам воинских подразделений, поставки осуществляем регулярно, держим связь. Наши ребята на передовой чувствуют, что за ними стоит целый регион», – сказал Георгий Филимонов.

С начала СВО Правительство Вологодской области направило на поддержку военнослужащих и членов их семей уже свыше 6,5 миллиарда рублей. В регионе реализуют более 40 мер государственной поддержки и оказывается помощь всем без исключения категориям военнослужащих: контрактникам, мобилизованным, добровольцам, сотрудникам ЧВК.

Перечень мер господдержки регулярно пополняется. Подробная информация о доступных льготах и выплатах размещена на сайте. Консультационная поддержка оказывается по короткому номеру «122», который действует на базе Единой информационно-справочной службы.

В Вологодской области также продолжается реализация кадрового проекта «Герои Русского Севера» – регионального аналога федеральной программы «Время Героев», запущенной ранее по поручению Президента. Сейчас для 35 финалистов, отобранных из более 330 заявившихся, начался новый, практический этап.

Заместители Губернатора, главы округов, руководители исполнительных органов власти и крупных предприятий Вологодчины показывают им процессы управления изнутри, погружают в решение конкретных задач в экономике, ЖКХ, социальной сфере. Наставниками также стали Губернатор Георгий Филимонов, сенатор Российской Федерации Евгений Богомазов, депутат Государственной думы Валентина Артамонова.

Финалисты, успешно прошедшие обучение, получат дипломы гособразца и будут трудоустроены в органы государственной и муниципальной власти Вологодской области, государственные и частные компании, общественные организации. С участниками, не вышедшими в финал, проведут работу по отдельной программе: представят рекомендации по личному развитию и, при необходимости, окажут содействие в трудоустройстве.