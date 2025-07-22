В офисе Telegram-канала Baza прошли обыски

Telegram-канал Baza (более 1,6 млн подписчиков) сообщил об обыске в офисе редакции.

"Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда "Базы" Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет", - пишет канал. Соседи редактора сообщили, что его увезли в неизвестном направлении.

"Позже сотрудники полиции пришли в офис редакции Базы. Сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь. Суть претензий полиции пока неизвестна. По данным "Базы", речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов", - говорится в сообщении канала.

Пролить свет на ситуацию может пресс-релиз Следственного комитета России о возбуждении в Москве уголовного дела в отношении сотрудников полиции по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

"В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера "Телеграм", - говорится в сообщении. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что под "одним из каналов мессенджера "Телеграм" подразумевается именно Baza.

"В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники", - добавили в СКР.