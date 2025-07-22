Экс-топ менеджер ВТБ возглавит правление банка Wildberries

Глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким сообщила о том, что Георгий Горшков займёт пост председателя правления "Вайлдберриз Банка" после согласования его кандидатуры Центробанком.

"Он займется формированием долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ, будет курировать Вайлдберриз Банк, развивать банковские продукты и финтех-сервисы для b2c- и b2b-сегментов, а также повышать качество и удобство финансовых услуг. Желаю Георгию успехов и верю, что мы сможем построить лучший финтех-сервис для решения задач наших покупателей и продавцов", - написала Ким в своём telegram-канале.

Горшков до мая 2025 г. курировал розничный бизнес ВТБ в должности зампреда правления.