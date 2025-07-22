В трёх регионах России "накрыли" предполагаемых агентов спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ пресекли "работу" предполагаемых агентов спецслужб Украины. Это произошло в ДНР, Ярославской и Липецкой областях.
Россияне завербованы для участия в диверсионно-террористической деятельности. Переписка шла в зарубежных интернет-мессенджерах.
Задержанные готовили теракты, передавали данные об армии и пытались вербовать россиян. Началось расследование, подозреваемые арестованы, приводит РИА Новости сообщение спецслужбы.