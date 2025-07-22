Бастрыкину доложат о наезде электросамоката на девочку в Нижнем Тагиле

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств травмирования девочки из Нижнего Тагила в результате наезда электросамоката.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из соцмедиа стало известно о происшествии в Нижнем Тагиле, где водитель электросамоката сбил пятилетнюю девочку. Отмечается, что пострадавшая с травмами госпитализирована. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования данного дела и уже установленных обстоятельствах.

Ранее глава Следственного комитета заинтересовался массовым отравлением выпускников в Екатеринбурге.