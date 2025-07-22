Виталий Хоценко распределил бюджетные субсидии на развитие дорожной инфраструктуры Омской области

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко проведено распределение субсидий на развитие дорожной инфраструктуры региона. Средства выделяются на содержание автомобильных дорог и наружное освещение в городе Омске, а также на ремонт подъездных путей к садоводческим организациям в Таврическом районе.

163 млн рублей будут направлены на дорожные нужды муниципалитетов Омской области. Большая часть предназначена столице региона, Омску на содержание автомобильных дорог в размере 125 млн рублей. За счет данных ресурсов планируется выполнить работы по замене светильников наружного освещения общей протяженностью 142,7 км.

Кроме этого, Омск получит еще 15,6 млн рублей на строительство линий наружного освещения на автомобильных дорогах. Работы будут проведены на следующих участках: ул. 3-я Транспортная (от ж/д переезда до ул. 1-й Индустриальной), ул. Заозерная (от пр. Академика Королева до ул. Бородина), ул. Волочаевская (от дома № 13 до ул. Фрунзе), ул. Учебная (от дома № 196 до домов № 202–290), бульвар Зеленый (от ул. Перелета до многоквартирных домов № 8, № 10/1). Ранее из областного бюджета уже были выделены средства на освещение улиц Красный Пахарь, Степанца и прилегающей территории к школе №34.

22,5 млн рублей выделены Таврическому району на ремонт подъездных путей к садоводческим и огородническим некоммерческим организациям.