Тимуру Иванову могут предъявить за баню для бывшей жены

В уголовных делах бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова появятся два новых эпизодах. Всего в отношении Иванова было возбуждено четыре уголовных дела, одно из них уже рассмотрено в суде – по нему бывшего военного приговорили к 13 годам колонии.

Следственный комитет России готовится предъявить экс-заместителю министра обвинение в получении взятки в 152 млн руб. через заем для ООО "Агрокомплекс «Русское село". Второй эпизод касается строительства бани за 56 млн руб. для бывшей жены Иванова, передает "Коммерсант".

По данным издания, показания на Иванова дали гендиректор "Волжского берега" Сергей Бородин и совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин. По словам последнего, баня была построена в обмен на покровительство Иванова.