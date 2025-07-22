В Тюмени мигранты-строители угрожали расправой машинисту крана

В Тюменской области правоохранители пресекли конфликт на одной из строительных площадок, где рабочие из стран Средней Азии угрожали машинисту подъемного крана расправой. Поводом для угроз стал его отказ нарушать правила безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Инцидент получил огласку после публикаций в соцсетях. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, предотвратив дальнейшее развитие конфликта.

Следственный комитет по Тюменской области начал доследственную проверку по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

Александр Бастрыкин, председатель СК России, взял ситуацию на контроль. Он поручил руководителю следственного управления по региону Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.