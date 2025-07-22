Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского отправили в колонию на 7 лет

На Среднем Урале вынесен приговор бывшему начальнику регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД по городу Полевской Юрию Кувикину. Экс-силовика признали виновным в получении взяток и отправили его в колонию.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на тот момент начальник РЭО неоднократно получал деньги от уральцев. Как показало расследование, за это он давал возможность сдающим теоретический экзамен на водительские права использовать при решении экзаменационных вопросов технические устройства для получения правильных ответов.

Все вскрылось в феврале 2024 года. После возбуждения дела силовик был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам. Дело направили в суд зимой нынешнего года. Гособвинитель просил назначить Юрию Кувикину 11 лет колонии общего режима, со штрафом в 3 млн рублей. Также его требовали лишить права занимать должности на госслужбе на 5 лет, с лишением специального звания "майор полиции". Как отмечали в прокуратуре, сам Кувикин свою вину так и не признал.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу были проведены осмотры места происшествия, предметов и документов, допросы свидетелей и обвиняемого, очные ставки. Проанализирована должностная и характеризующая документация. Приговором суда Кувикину назначено 7 лет колонии общего режима, со штрафом в 2 млн рублей.

Как заявил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, изобличили осужденного оперативники регионального управления ФСБ и сыщики управления собственной безопасности областного полицейского Главка.

"Указанное бывшее должностное лицо в прошлом году уже уволено из органов МВД по отрицательным мотивам в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД", - отметил полковник Горелых.