В Приэльбрусье сели оставили без света, газа и воды город Тырныауз

В Приэльбрусье из-за схода селевых потоков с гор введен режим ЧС регионального характера. Без света, воды и газа осталась часть города Тырныауз. Сейчас на базе одной из школ там развернули пункт временного размещения, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике.

Селевые потоки, которые сошли в том числе на автомобильную дорогу, повредили опору моста на федеральной трассе "Прохладный-Баксан-Эльбрус". Специалисты сейчас обследуют состояние мостов, движение транспорта организовано по объездной дороге, на ней дежурят бригады ГИБДД.