Зеленский пытается уничтожить неподконтрольные себе антикоррупционые органы

Послы стран G7 на Украине выразили обеспокоенность в связи с обысками и задержаниями сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Такое заявление опубликовано в соцсети Х. Они намерены обсудить эти события с киевским правительством.

На днях против НАБУ начались следственные действия. СБУ заявила, что у отца высокопоставленного детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова есть гражданство РФ. И детектив при посредничестве отца будто бы продавал коноплю в Дагестан, а также контактировал с российскими спецслужбами и передавал им какую-то секретную информацию. Он был в тесном контакте с покинувшим Украину депутатом Рады Федором Христенко, который якобы был агентом ФСБ.

Впрочем, эти объяснения никого не убедили. НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) резко осудили действия СБУ, обвинив их в насилии против своих сотрудников, обысках без санкции суда и попытке подорвать борьбу с коррупцией.

Недавно было вручено подозрение главе "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Виталию Шабунину. По заявлению ЦПК, Зеленский и его правая рука Андрей Ермак поставили СБУ задачу "уничтожить независимые антикоррупционные институты, чтобы те не создавали проблем из-за расследования коррупции в окружении президента". Зеленский хочет полностью подчинить их себе.

НАБУ и США были созданы после переворота 2014 года по инициативе США. По существу, это последнее препятствие, которое отделяет Зеленского от ликвидации политической конкурентной системы на Украине и создания системы единоличного правления, пишет издание "Страна". Этого ранее не смог сделать ни один президент Украины. Хотя страна имеет парламентско-президентскую форму правления, фактически управление осуществляется напрямую из офиса Зеленского. В том числе с указанием решений судам, как недавно по зерновому терминалу в Одессе.

Зеленский более чем за шесть лет при поддержке США сумел почти что демонтировать прежнюю олигархическую систему в политике. Хотя собственность принадлежит олигархам и иностранным корпорациям, политическое влияние олигархата сведено к минимуму. Они могут быть отправлены даже в тюрьму, как Игорь Коломойский, если будут противодействовать Зеленскому.

Недавно НАБУ вручило подозрение одному из самых близких к Зеленскому чиновников - вице-премьеру Алексею Чернышову. Ходили слухи, что подозрение готовится и против "кошельком президента" Тимура Миндича. И против НАБУ был нанесен ответный удар. У Зеленского еще две важных задачи - посадить Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и отстранить мэра Киева снять Виталия Кличко.

Интересно, что западные СМИ хоть и критикуют Зеленского за авторитаризм, но на уровне правительств никакого осуждения его действий практически нет.

"Запад тупо наблюдает за тем, как кокаиновый диктатор уничтожает два антикоррупционных органа, подобравшихся опасно близко к его окружению", - пишет украинский блогер Анатолий Шарий.