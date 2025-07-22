В Армении потребовали возбудить дело против Пашиняна

Армянская оппозиция – партия "Дашнакцутюн" – потребовала начать расследование против премьер-министра страны Никола Пашиняна. Причиной названа атака политика на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

В заявлении "Дашнакцутюна" говорится, что слова и планируемые действия Пашиняна, нацеленные на смещение католикоса всех армян, говорят о подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В партии считают, что призывы Пашиняна содержат признаки уголовно наказуемых деяний – применения насилия или угрозы его применения, захвата в заложники католикоса всех армян, принуждения его к отставке, подстрекательства и организации массовых беспорядков, пишет РИА Новости.

Армянский премьер призывает изменить порядок избрания католикоса и закрепить в нём "решающую роль" государства. Если же Гарегин II не оставит свой пост, то надо "всем вместе устранить его", призвал Пашинян. В свою очередь, верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II призвал к отставке Пашиняна. Вступившегося за ААЦ бизнесмена Самвела Карапетяна ранее арестовали. Также были арестованы несколько иерархов.