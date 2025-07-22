Ушедший из "Авангарда" защитник Блэкер вернулся в "Автомобилист"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" заключил контракт с защитником Джесси Блэкером. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба.

Там уточнили, что Блэкер воссоединяется с "Автомобилистом" в качестве неограниченно свободного агента. Новое соглашение уральского клуба с опытным игроком обороны рассчитано на два года. Предстоящий сезон станет для Джесси уже пятым подряд в Екатеринбурге.

Накануне стало известно, что омский "Авангард" и Джесси Блэкер расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. Хоккеист не успел провести с командой ни одной тренировки. Он перебрался в Омск 1,5 месяца назад, а в прошлом сезоне КХЛ выступал за "Автомобилист".