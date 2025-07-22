Трамп ищет пути "отхода" от Украины

Бывший советник президента США Джон Болтон полагает, что руководитель Америки Дональд Трамп ищет способ "отхода" от Украины, и готов "умыть руки", если угроза России "про 50 дней" не сработает.

"Трамп создает собственные пути отхода от конфликта на Украине. Он удовлетворил срочные просьбы о помощи со стороны оказавшихся в затруднительном положении защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств", - приводит РБК фрагмент статьи Болтона для The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные ввозные пошлины для тех стран, которые будут покупать российские энергоносители, если Москва за 50 дней не заключит перемирие с Киевом.