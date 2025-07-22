22 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Одобрен проект о кредитных каникулах для россиян с детьми

В правительстве России комиссия по законопроектной деятельности одобрила для внесения в Госдуму инициативу о праве заемщиков на кредитные каникулы по потребительским кредитам при рождении или усыновлении детей.

Изменения были разработаны в целях стимулирования рождаемости. Инициатива принадлежит Минфину. В ведомстве считают, что это также снизит риски дефолтов заемщиков и финансовой стабильности кредиторов. Согласно данным ВЦИОМ, материальное положение и жилищные условия – самый популярный барьер (39% опрошенных), из-за которого женщины не планируют рождение детей в ближайшую пятилетку.

Если инициативу примет, право на кредитные каникулы получат две категории семей с детьми. Это те, у кого родился, либо был усыновлен первый ребенок, но доходы клиента банка упали за год более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного дохода. Вторая категория - те, кто у кого появился второй или последующие дети. Такие заемщики в течение 180 дней смогут обратиться в кредитное учреждение и попросить об отсрочке на срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет. При этом с седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере.

Как заявила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, у данной меры есть и неочевидные риски – недобросовестные усыновители. Также, по ее словам, каникулы – это не кредитная амнистия, не списание обязательств: "Если посчитать, то долг с кредитными каникулами будет дороже, чем долг без них", сообщают "Ведомости".

Напомним, правительство России собирается оценить, как маткапитал и другие семейные и детские льготы влияют на демографию. По итогам этой оценки возможна корректировка.

Теги: кредиты, семьи, дети, рождаемость


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