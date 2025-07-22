Белый дом: Трамп активно работает над урегулированием конфликта вокруг Украины

Американский лидер Дональд Трамп прилагает активные усилия для урегулирования конфликта вокруг Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Он продолжает активно работать над прекращением [украинского кризиса] ", — указала она представителям СМИ.

Ранее сообщалось, что президент США в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украина должна перейти в наступление.