Видеосервисы не будут обязывать получать прокатные удостоверения

Из проекта закона о защите традиционных ценностей в киноиндустрии, который был принят в первом чтении 24 июня, исключили обязательное требование

В первой редакции поправки устанавливали для онлайн-кинотеатров прямое обязательство получать в Минкультуры прокатные удостоверения на все проекты в своих библиотеках, в том числе лицензионные. Сейчас это требование отсутствует.

При этом во второй редакции авторы инициативы изменили свой подход к регулированию, сосредоточившись на запрете распространения контента, который дискредитирует традиционные духовно-нравственные ценности или пропагандирует отказ от них. В документе предусмотрено, что Минкультуры может отказать в выдаче прокатного удостоверения или отозвать его, если в аудиовизуальном произведении будут нарушающие это требование сцены. Проекты, размещенные на онлайн-платформах, но не имеющие прокатных удостоверений, будут проверять. Таким правом депутаты предлагают наделить Минкультуры, которое будет выдавать экспертные заключения о наличии материалов, дискредитирующих традиционные ценности.

При наличии оснований для прекращения распространения контента Роскомнадзор будет направлять соответствующие требования онлайн-кинотеатрам и соцсетям. Исполнить их интернет-платформы должны будут в течение суток. Соцсети при этом должны будут вести постоянный мониторинг запрещенного к распространению контента и оперативно ограничивать к нему доступ при появлении на площадке.

Вступление в силу законопроекта в случае его принятия предлагается отложить на 1 марта 2026 года, сообщают "Ведомости".