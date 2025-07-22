Зеленский: Третий раунд переговоров пройдет 23 июля

Третий раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в Стамбуле 23 июля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, об этом ему доложил секретарь СНБО Рустем Умеров.

ТАСС сообщает, что переговоры двух стран состоятся 24 июля.

РИА "Новости" пишет, что они пройдут 24-25 июля.

Зеленский назвал темы следующей встречи. Стороны обсудят обмен пленных, детей и подготовку встречи лидеров, сообщает "РБК-Украина".

Напомним, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Зеленским 4 июля заявил, что Украина должна перейти в наступление.