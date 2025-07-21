В тюменской деревне введён карантин по бешенству

В деревне Заречка Казанского муниципального округа введён карантин по бешенству животных.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве. С 21 июля запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сроки и причина не названы.