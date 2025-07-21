В Прикамье подорожал бензин

8-14 июля бензин в Прикамье подорожал выросли на 27 копеек – это наибольший показатель роста за последний месяц.

В среднем, за литр бензина пермяки платили 59 руб. 98 коп. Марка АИ-92 изменилась в стоимости на 0,25 руб. (с 56,77 до 57,02). Марка АИ-95 подорожала больше (до 61,96, то есть на 0,28 руб.). При этом с начала июля неизменными остаются в Прикамье цены на марку АИ-98 и дизельное топливо (86 руб. и 71,91 руб.), пишет РБК.

Лето 2025 г. началось с неприятного сюрприза для автомобилистов – цены на бензин снова пошли вверх. В середине июня торги на Санкт-Петербургской бирже завершились новыми максимумами: АИ-92 подорожал до 61 412 руб. за тонну, дизель — до 59 070 руб. При этом экспорт бензина в мае рухнул почти вдвое — до 133 тыс. т. Казалось бы, если топливо не уходит за границу, его должно стать больше внутри страны, а цены должны снизиться. Но рынок живёт по своим законам.