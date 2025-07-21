Основатель Telegram Дуров рассказал о новом виде мошенничества в мессенджере

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере появилась новая схема обмана. Речь идёт о редких подарках, номерах телефонов и именах пользователей Telegram, которые когда-то стоили всего несколько долларов, а теперь – больше $100 тыс.

"У этого скачка стоимости есть и обратная сторона. Мы видим, как мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их отдать эти ценные предметы коллекционирования. Также поступают сообщения о каналах, вымогающих деньги, угрожая утечкой личной информации или конфиденциальных данных", - написал Дуров в своём Telegram-канале.

Некоторые даже превратили это в бизнес-модель: публикуют компрометирующие посты и взимают плату за их удаление.

"Это незаконно и аморально, и нам это не понравится. Если вам угрожали или шантажировали мошенники или каналы, пожалуйста, сообщите об этом немедленно. Отправьте мне личное сообщение в этом канале, предоставив как можно больше доказательств. Мы удалим этих злоумышленников с нашей платформы и сделаем Telegram безопасным местом для всех", - написал Дуров.